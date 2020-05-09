Тегеран, , 09:23 — REGNUM 8 мая генеральный директор надзорного ведомства Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Саид Шарафи заявил, что организация провела различные встречи на уровне экспертов для того, чтобы возобновить полеты из европейских государств в Исламскую Республику Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В связи с возобновлением полетов европейских стран в аэропорты стран Азии и использованием воздушного пространства Исламской Республики Иран при полётах в пункты назначения, включая южные прибрежные государства Персидского залива, страны Индийского полуострова и Юго-Восточной Азии, были проведены различные встречи на экспертном уровне между официальными лицами Ирана и рядом европейских авиакомпаний», — отметил Шарафи.

После вспышки коронавируса, также известного как COVID-19, мир лишился возможности осуществления полётов в различные страны в связи с введением мер ограничительного характера по сдерживанию и борьбе с коронавирусной пандемией.