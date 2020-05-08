Каракас, , 23:57 — REGNUM Страны, которые не осудили попытку вторжения американских наёмников в Венесуэлу, нужно считать соучастниками этой преступной агрессии, написал 8 мая венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Арреаса «Оглушительное молчание правительств и международных организаций относительно агрессии против Венесуэлы с использованием наёмников является соучастием».

Он обратил внимание на то, что есть такие страны, которые с лёгкостью осуждают всякое действие Каракаса, но когда против Венесуэлы совершается преступление, молчат. Молчат, несмотря на «массу доказательств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка вторжения в Венесуэлу иностранных наёмников была предотвращена в начале мая. Каракас заявил, что в этом преступлении участвовали американцы, и что американские власти были организаторами.

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