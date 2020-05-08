Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Соединённые Штаты в сфере экономики входят в фазу «перехода к величию», заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, после экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, начнётся «грандиозный год».

«То, что мы сейчас начинаем… Я называю это переходом к величию. Следующий год станет грандиозным», — заявил Трамп.

Следующий год, сказал Трамп, имеет шансы стать самым лучшим экономическим годом в истории, так как после пандемии коронавируса должен быть большой взрыв спроса.

Президент США заявил, что после третьего квартала будет период, который «покажет очень интересные цифры», а четвертый квартал станет «очень хорошим или даже лучшим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что коронавирус может исчезнуть сам по себе.

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