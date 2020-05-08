Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его администрация никак не причастны к очередной попытке вооруженного переворота в Венесуэле. Об этом Трамп сказал сегодня, 8 мая, в эфире Fox News.

По словам Трампа, американские власти не имеют никакого отношения к недавним событиям в Венесуэле, когда отряд наемников пытался захватить аэропорт в Каракасе и захватить законного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

По словам Трампа, если бы он хотел вторгнуться в Венесуэлу, то отправил бы армию, а не небольшую группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Венесуэлы предотвратили попытку вторжения отряда наемников с территории Колумбии. Оказалось, что в отряде есть наемники из американской частной военной компании SilverCorp. Они дали признательные показания и рассказали, что руководство компании поручило им захватить аэропорт в Каракасе, обеспечить прикрытие для прибытия подкрепления, а затем захватить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.