Донецк, , 23:13 — REGNUM Режим прекращения огня был 86 раз нарушен украинскими формированиями за неделю на линии соприкосновения в ДНР, сообщает 8 мая «Донецкое агентство новостей».

По словам главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, обстрел ВСУ вели по 25 населённым пунктам, в том числе из запрещённых видов вооружения.

Украинской стороной было выпущено по ДНР 637 запрещённых боеприпасов, в том числе 264 мины калибром 120 и 82 мм, а также четыре противотанковые управляемые ракеты. Использовались также 369 боеприпасов к различным типам гранатомётов.

За неделю итогом агрессии ВСУ стало повреждение 35 жилых домостроений и объектов инфраструктуры в ДНР. Что касается человеческих потерь, погибли мирная жительница и военнослужащий республики; девять мирных жителей, в том числе пятеро детей, были ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая украинские военные обстреляли посёлок Широкая балка (ДНР). Жители посёлка остались без света.

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