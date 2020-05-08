Дамаск, , 22:20 — REGNUM Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трижды за сутки обстреляли населённые пункты в сирийской провинции «Идлиб», сообщил 8 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Обстрелам подверглись два населённых пункта.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем зафиксировано два обстрела населенного пункта Кафер-Небель, один обстрел населенного пункта Асус в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Олег Журавлёв.

Он напомнил, что режим прекращения огня введён на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта на основе российско-турецких договоренностей с 6 марта 2020 года.

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