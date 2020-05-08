Вашингтон, , 22:03 — REGNUM России следует снять с вооружения пять своих новейших систем стратегического ударного оружия, заявил 8 мая спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Washington Times.

По его словам, эти системы не могут быть включены в новые соглашения между США и Россией в сфере контроля за вооружениями.

Речь идёт о гиперзвуковых комплексах «Авангард» и «Кинжал», крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой «Буревестник», ударных беспилотниках с ядерной энергоустановкой «Посейдон» и межконтинентальных баллистических ракетах «Сармат».

"Им следует просто свернуть эти программы и снять эти системы с вооружения», — заявил Маршалл Биллингсли.

При этом он рассказал о неких «враждебных действиях России в мире», которые «подорвали доверие».

Кроме того, спецпредставитель Трампа предположил, что в новых экономических условиях России не стоит «бросать деньги на ветер».

Как сообщало ИА REGNUM, в отличие от России и Китая, в США создание гиперзвуковых вооружений находится в начальной проектной стадии, а ядерных ракетных и подводных двигателей не существует в принципе.

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