Прага, , 21:37 — REGNUM Широко известные телефонные хулиганы Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, опубликовали на своем канале на видеохостинге YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу якобы от имени мэра Киева Виталия Кличко.

В ходе разговора обсуждаются события весны 1945 года в Чехии, когда Красная армия разгромила мощную группировку вермахта. Мэр Праги утверждает, что советские войска вошли в город слишком поздно.

«У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», — сказал Гржиб.

Далее в разговоре политик понял, что он говорит вовсе не с Кличко, и когда он попросил собеседника представиться, пранкер назвался русским блогером, живущим в Праге. При этом Гржиб решил продолжить разговор.

Когда речь зашла о сносе памятника почетному гражданину Праги, маршалу Ивану Коневу, командовавшему частями Красной армии, которые освобождали Чехословакию от нацистов, то Гржиб заявил, что данный памятник принадлежит району Прага-6 и руководство района может делать с ним что угодно.

«Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью», — сказал он.

Стоит отметить, что восстание в Праге в последние дни войны было, однако оно было малочисленным и не оказало никакого влияния на процесс разгрома группировки вермахта в Чехословакии. Если бы Красная армия не вела интенсивных боевых действий против немецких войск, то восстание в Праге было бы быстро утоплено гитлеровцами в крови.