Челябинск, , 21:30 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер заработал в 2019 году 16 987 143,83 рубля. Об этом говорится в опубликованных сведениях о доходах главы региона и его супруги.

В 2018 году доход руководителя составил 10 831 891,77 рубля. То есть за год Текслер стал явно богаче. А вот его супруга немного обеднела. В 2018 году она заработала 303,27 рубля, а в 2019-м — 277,41.

Находящееся в четы недвижимое имущество не претерпело за год каких-либо изменений. В общей совместной собственности у супругов находится квартира на Кипре площадью 114 кв. метров. В России у Текслера есть квартира площадью 145,50 кв. метров, половина квартиры площадью 67,20 кв. метров и два машиноместа. Его супруга имеет участок земли площадью 1214 кв. метров, жилой дом в 330,40 кв. метров, две квартиры и машиноместо.