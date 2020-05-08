Минск, , 21:05 — REGNUM В Белоруссии граждане собирают подписи за выдвижение главы правительства республики Сергея Румаса в президенты. На сайте change.org появилась петиция от имени граждан Белоруссии с просьбой к главе правительства Румасу выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента.

Напомним, что выборы президента Белоруссии должны состоятся 9 августа. Официальная предвыборная кампания ещё не началась, однако действующий президент Александр Лукашенко уже не раз намекал, что будет участвовать в выборах. Стоит отметить что Белоруссией Лукашенко руководит с 1994 года и уже два раза менял конституцию для того, чтобы оставаться у власти.

Авторы петиции указывают, что столь длительное пребывание Лукашенко у власти замедляет развитие Белоруссии, приводит к деградации государства и общества. За 26 лет президентства Лукашенко Белоруссия не совершила прорыва в будущее, а осталась в прошлом.

«Уничтожены демократические институты, подорвана репутация власти не только внутри страны, но и на международной арене. В Беларуси сформировался культ личности и вождизм. Тысячи достойнейших граждан, ученых, врачей, преподавателей, бизнесменов, журналистов подвергаются репрессиям и гонениям. Республика потеряла миллионы своих граждан», — сказано в петиции.

Лукашенко давно потерял доверие белорусских граждан, уверены авторы петиции. Также Лукашенко уже давно не пользуется уважением среди политической элиты соседних государств. По сути, Лукашенко мобилизует внутренние ресурсы и внешнюю экономическую поддержку исключительно в целях бесконечной пролонгации своей власти, тем самым дискредитируя Белоруссию и ее народ, превращая государство в аналог Северной Кореи в центре Европейского континента.

В связи с этим авторы петиции обращаются к главе правительства Белоруссии Сергею Румасу с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента республики. Составители петиции уверены, что у Румаса есть большой опыт государственного управления и он пользуется заслуженным уважением как внутри Белоруссии, так и на международной арене.

Румас занимает второй по значимости пост в республике и, несмотря на все очевидные преграды смог доказать свой профессионализм, порядочность и заслужил доверие сограждан.

«В трудный для Беларуси час просим Вас выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента Республики Беларусь, которые состоятся 9 августа 2020 года», — сказано в петиции.

При этом авторы петиции указывают, что принять решение составить конкуренцию авторитарному лидеру Лукашенко может только сильный человек и настоящий лидер.

Если же Румас не хочет выставлять свою кандидатуру на выборах, то ему лучше уйти с поста главы правительства Белоруссии.