Нью-Дели, , 20:29 — REGNUM В городе Ахмадабад индийского штата Гуджарат произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией, 8 мая сообщает агентство Reuters.

Беспорядки устроили жители города, недовольные строгим карантином. Протестующие бросали камни в полицию и военных, силы безопасности ответили слезоточивым газом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гуджарате уже устраивали акции протеста запертые из-за карантина рабочие из других штатов Индии.

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