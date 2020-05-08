Нью-Дели, 8 мая 2020, 20:29 — REGNUM В городе Ахмадабад индийского штата Гуджарат произошли массовые беспорядки и столкновения с полицией, 8 мая сообщает агентство Reuters.
Беспорядки устроили жители города, недовольные строгим карантином. Протестующие бросали камни в полицию и военных, силы безопасности ответили слезоточивым газом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гуджарате уже устраивали акции протеста запертые из-за карантина рабочие из других штатов Индии.
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