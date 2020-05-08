Великий Новгород, , 20:31 — REGNUM В Новгородской области власти продлили режим повышенной готовности. В то же время указом губернатора с 12 мая предусматривается смягчение целого ряда ограничений. Однако оно не коснется Маловишерского и Чудовского районов, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как рассказали в областном оперативном штабе, с 12 мая будет разрешена торговля непродовольственными товарами, если магазины, торгующие ими, имеют отдельный вход с улицы. Салонам красоты разрешается оказание услуг маникюра и педикюра, с обязательным обеспечением повышенных санитарных требований и предварительной записью посетителей.

Спортивные клубы и фитнес-центры смогут проводить тренировки на открытом воздухе, без использования раздевалок и душевых.

Лица старше 65 лет смогут ежедневно с 8 до 11 часов утра посещать продовольственные, непродовольственные магазины, аптеки, а также осуществлять прогулки в защитных масках.

Откроют бани, сауны и душевые — но без использования общих купелей (бассейнов) с ограничением посещения и обязательным перерывом между сеансами не менее 20 минут.

«Снятие основных ограничений не коснется Чудовского и Маловишерского районов. Учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку, непродовольственные магазины по-прежнему будут закрыты, а ограничение въезда, а также выезда с их территории продлевается до 20 часов вечера 19 мая», — подчеркнули в оперативном штабе.

В свою очередь губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице в Instagram прокомментировал текущую обстановку в регионе:

«На сегодняшний день у нас в регионе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания коронавирусом. 7 заболевших в Маловишерском районе, 6 — в Великом Новгороде, по 2 новых случая выявлены среди жителей Новгородского и Чудовского районов, и по 1 случаю в Шимском и Волотовском районах. Их хороших новостей — выздоровели еще 23 человека».

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