Белград, , 20:13 — REGNUM Сербские власти довели своих граждан до того, что они в любой момент могут взбунтоваться. Такое мнение ИА REGNUM высказал лидер движения «За перемены» и председатель оппозиционного объединения «Союз за Сербию» Янко Веселинович.

Напомним, что 8 мая в Белграде произошел инцидент у входа в парламент Сербии, после которого 15 членов оппозиционной партии «Двери», участвующих в происшествии, были задержаны полицией. Лидер парти Бошко Обрадович с активистами заблокировали центральный вход в здание парламента, не пропуская других депутатов на очередное заседание. В какой-то момент произошла потасовка между Обрадовичем и прибывшим в парламент министром здравоохранения Златибором Лончаром.

По словам Веселиновича, последние два или три года оппозиционные политические партии пытались контролировать настроение недовольного населения и фактически препятствовать возникновению конфликта между гражданами и режимом.

«То, что произошло сегодня в парламенте, является следствием репрессий со стороны властей. Надо сказать, что это одиночное выступление коллеги Обрадовича. «Союз за Сербию» не поддерживает любые формы насилия. Мы считаем, что если нужно, мы должны терпеть репрессии, но не отвечать теми же средствами», — полагает Веселинович.

По мнению политика, в данном случае следует учесть то, что режим воспользуется произошедшим и провозгласит Бошко Обрадовича опасным дебоширом.

«Поэтому я считаю, что Обрадовичу не надо было себе позволять такое. Он заранее должен был знать, каким образом власти злоупотребят случившимся. Но, я повторяю, это его личный акт, который ни коим образом не был согласован с «Союзом за Сербию». Я только боюсь, что недовольство, которое уже нарастает в народе, оппозиции будет сложно контролировать в будущем», — сказал Веселинович.

Председатель «Союза за Сербию» заявил о том, что объединение приняло решение о бойкоте предстоящих парламентских выборов 21 июня, и что оно не намерено его пересматривать.

«Мы считаем, что бойкот — это единственный ответ на репрессии с стороны режима», — подытожил Янко Веселинович.