Нью-Йорк, США, , 20:03 — REGNUM Заявления об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с нацистской Германией отвратительны и аморальны, заявил 8 мая постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном теме «75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле».

Василий Небензя напомнил, что Советский Союз потерял в той войне 27 млн граждан, из которых 18 млн были мирными жителями.

«Две трети из них были гражданскими лицами. Почти каждая семья в России потеряла одного или нескольких родственников в этой войне. Это была война на уничтожение», — сказал российский дипломат.

«Всё это объясняет, что эта память сакральна для нас и является частью нашей ДНК», — заявил постпред России.

Он подчеркнул, что Советский Союз был главной жертвой этой войны и внес наибольший вклад в победу над нацизмом.

«Попытки оспорить это, представить Советский Союз якобы в равной степени ответственным за начало войны… не только аморальны, но отвратительны и являются кощунством по отношению к правде и исторической памяти», — подчеркнул Василий Небензя.

Кроме того, постпред России при ООН отметил, что освобождение мира от нацизма, а также победа во Второй мировой войне, являются общим наследием человечества и памятником столкновения с невиданным злом.

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