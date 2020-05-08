Белград, , 19:08 — REGNUM «Коронавирусная дипломатия» не изменит путь Сербии, и страна останется приверженной прозападной внешней политике. К такому выводу пришло издание US News, которое 7 мая опубликовало авторскую статью президента Сербии Александра Вучича, в которой он рассказал, как Сербия боролась против эпидемии коронавируса.

Сам президент Сербии в своей статье поведал о том, что его страна в начале эпидемии коронавируса столкнулась с несправедливой критикой Запада из-за ее готовности просить и получать поддержку различных зарубежных партнеров в борьбе против распространения заболевания.

Вучич напомнил, что в середине марта ЕС внезапно создал препятствия для экспорта определенных видов медицинского оборудования в страны, которые не являются членами Евросоюза. Одновременно Китай стал предлагать Сербии помощь, продолжил Вучич. Он отметил, что такое предложение со стороны Пекина было более чем логичным, так как Китай выходил из кризиса как раз в тот момент, когда коронавирус стал распространяться в Европе и США.

«Кроме жизненно необходимых медицинских средств, таких, как аппараты ИВЛ и комплекты личной защиты, Китай также направил в Сербию команду врачей из Уханя, которые имели многомесячный опыт борьбы против смертельного вируса. Так как Китай за месяцы до Европы и США был глобальным эпицентром коронавируса, не было ни одного государства, включая европейских и американских партнеров, которые имели бы такой опыт в борьбе с болезнью. Мы глубоко благодарны президенту Си Цзиньпину за его участие», — цитирует портал b92 текст авторской статьи президента Вучича.

При этом, подчеркнул сербский лидер, Китай — не единственная страна, которая помогла Сербии во время кризиса. Хотя Брюссель вначале ставил препятствия для экспорта медицинского материала в Сербии, сейчас Евросоюз оказывает бесценную поддержку Сербии и региону Западных Балкан. Так, по словам Вучича, ЕС выделил $41 млн непосредственной помощи странам Западных Балкан для преодоления чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, а также перераспределил $406 млн из других фондов для смягчения экономических последствий эпидемии, из этого $85 млн только для Сербии.

«В финансовом смысле ЕС является крупнейшим донором Сербии, который подержал ее усилия по борьбе с коронавирусом с момента возникновения пандемии. Брюссель также помог стране встретить эпидемию в готовности, даже до распространения заболевания COVID-19. За последние 20 лет ЕС передал Сербии более $490 млн безвозвратной помощи и кредитов для улучшения системы здравоохранения, включая поставку более 250 машин скорой помощи — половина из них оборудована аппаратами ИВЛ, которые спасают жизни», — подчеркнул Александр Вучич.

Он также напомнил о том, что США со своей стороны предоставили Сербии более $1 млрд за последние два десятилетия. Также, несмотря на то, что США стали эпицентром пандемии коронавируса, американские друзья поставили Белграду 6000 тестов для выявления коронавирусной инфекции. «Мы высоко ценим эту поддержку, особенно имея в виду огромные вызовы, с которыми столкнулись сами США», — заявил он.

Президент Сербии добавил, что его страна пыталась сделать встречный жест поддержки, эвакуировав американских граждан обратно в США за свой счет, что госсекретарь Майк Помпео позднее отметил в благодарственном письме сербскому руководству. Также в Белграде главные здания были освещены цветами американского флага, а также цветами флагов Италии, Испании, Франции, Китая и «ряда других партнеров, которые поддерживали Сербию во время пандемии коронавируса или оказывали соответствующую помощь в прошлом.

«Несмотря на то, что Сербия благодарна за поддержку всем странам, которые помогли ей контролировать последствия эпидемии коронавируса, акты этой поддержки и гуманизма не повлияют на ее общие политические стремления. К удовольствию одних и разочарованию других, стратегической целью Сербии было и будет полноценное членство в ЕС, и она станет еще более активным участником общества европейских народов», — подытожил Александр Вучич.

Напомним, что специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из России совместно с сербскими военнослужащими провели дезинфекцию на 30 объектах в шести городах Сербии. Кроме того, четыре врачебно-сестринские бригады подключились к осмотру и лечению пациентов с COVID-19 в госпиталях Белграда, Чуприи, Лесковаца и Ниша. Россия направила в Сербию и тесты для выявления инфекции, а компания «Газпромнефть» пожертвовала на нужды сербского здравоохранения и полиции топливо, которое производится на НПЗ Панчево.