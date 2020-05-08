Кишинёв, , 18:06 — REGNUM За созданием в Молдавии антиправительственного блока для свержения правительства может стоять беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Об этом заявил 8 мая президент Молдавии Игорь Додон, комментируя начавшийся переход депутатов из правящей коалиции в оппозицию, передает ИА REGNUM.

По словам Додона, ситуация в молдавской политике похожа на ту, что была при Плахотнюке, когда партия олигарха пришла в парламент с 17 мандатами, а потом их стало 54. «Они купили депутатов от разных партий. Сейчас мы пришли к той же ситуации. И я не исключаю, что кукловод тот же», — сказал Додон.

Он не исключил, что исход депутатов Демпартии из правящей коалиции может продолжиться и тогда возможно либо создание новой коалиции правых партий с «людьми Плахотнюка» из Pro Moldova и партией олигарха Илана Шора.

«Если они соберут 52−53 депутата, то могут выдвинуть вотум недоверия правительству, и тогда начинается период нестабильности», — отметил президент. Лучшим выходом в этом случае, по его словам, станет роспуск парламента и досрочные парламентские выборы.

Многое, как отметил Додон, будет зависеть от лидера самой сильной оппозиционной партии «Действие и солидарность» экс-премьера Майи Санду и того, захочет ли она сесть за стол с Шором, Канду и другими людьми Плахотнюка. В случае досрочных выборов, по его словам, в парламент точно попадают только Партия социалистов и партия Майи Санду, а остальные «будут заниматься политикой за пределами парламента».

Депутатская группа Pro Moldova в парламенте Молдавии 8 мая призвала все фракции оппозиционных партий создать антиправительственный блок и свергнуть нынешнее правительство, подконтрольное президенту Игорю Додону. Глава Pro Moldova Андриан Канду заявил, что рассчитывает и на присоединение депутатов, которые сейчас входят в правящую коалицию Партии социалистов и Демпартии.

В тот же день сразу четыре депутата от входящей в правящую коалицию Демпартии объявили о выходе из партии и присоединении к антиправительственному блоку. К блоку также присоединилась партия «Шор» беглого олигарха Илана Шора.

Сигналом к началу действий по свержению Додона и правительства социалистов и демократов послужило решение Конституционного суда отменить соглашение о российском кредите в 200 млн евро. Отметим также, что Канду является ближайшим соратником сбежавшего из Молдавии свергнутого олигарха Владимира Плахотнюка, который скрывается в США.

После ухода четырех демократов в коалиции социалистов и демократов осталось 55 депутатов из 101. Для минимального большинства, позволяющего сохранить правительство и принимать решения, необходим 51 депутат.

В конце 2020 года в Молдавии намечены президентские выборы, на которых Додон планирует переизбраться на второй срок.

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