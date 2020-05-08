Белград, , 17:46 — REGNUM У входа в парламент Сербии 8 мая произошел инцидент с участием депутатов от оппозиционной партии «Двери» и их сторонников с одной стороны, и других парламентариев и министров сербского правительства с другой.

Лидер партии «Двери» Бошко Обрадович и активисты заблокировали центральный вход в здание парламента. Они не пропускали других депутатов в парламент, где ожидалось начало очередного заседания. Протестующие несли транспаранты с лозунгами: «Зависит ли корона от выборов?», «Нельзя отмечать День Святого Георгия, но выборы провести можно» и скандировали «Вучич, ты предал Косово».

В какой-то момент произошла потасовка между Обрадовичем и прибывшим на заседание министром здравоохранения Златибором Лончаром. В толпе депутату Марьяну Ристичевичу порвали пиджак. В конфликт вмешались сотрудники охраны, которые помогли министру войти в парламент через боковой вход, сообщил телеканал РТС.

Глава полиции Сербии Небойша Стефанович позднее заявил, что правоохранители задержалм 15 участников инцидента.

Напомним, что партия «Двери» входит в оппозиционное объединение «Союз за Сербию», которое ранее заявило о бойкоте предстоящих парламентских выборов, намеченных на 21 июня.