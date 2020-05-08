Мариуполь, , 17:22 — REGNUM Катера и судно «Донбасс» Мариупольского отряда морской охраны Украины провели военные учения в акватории Азовского моря, сообщает 8 мая пресс-центр штаба «операции объединенных сил» в Facebook.

По утверждению пресс-службы, артиллерийский бронекатер ВМС Украины «Лубны», бывшая плавмастерская «Донбасс» и два катера «отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря».

Напомним, плавмастерская «Донбасс» переименована в корабль управления.

Пресс-служба заявляет, что в результате был «уничтожен» условный вражеский десант, планировавший прорваться в «глубину обороны».

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