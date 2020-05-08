Москва, , 16:44 — REGNUM Переписывание истории участия СССР во Второй мировой войне, попытки уравнять Советский Союз и нацистскую Германию делаются с целью заставить Россию оправдываться и испытывать чувство вины, заявил 8 мая президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться», — сказал Путин в документальном фильме «Война за память», показанном телеканалом «Россия 1».

Президент отметил, что таким образом Россию пытаются поставить «в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины».

«Почему так яростно защищали? А потому что хотели сохраниться. Выжить. Хотели, чтобы наша страна имела будущее, чтобы росли дети, чтобы она развивалась», — заявил президент.

Российский президент особо подчеркнул, что нынешнее поколение должно вечно благодарить своих предков, «за то, что они добыли для нас эту Победу, обеспечили будущее нашей страны и наших детей».

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