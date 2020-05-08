Москва, , 16:36 — REGNUM

Недоразумение должно быть исправлено, иначе можно будет говорить о серьёзной политической и нравственной ошибке, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 мая, комментируя публикацию на сайте президента России поздравлений лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Из опубликованного на сайте президента сообщения следует, что Владимир Путин направил поздравления «лидерам и гражданам» всех бывших республик СССР, кроме Украины, Грузии и стран Прибалтики. Кроме того, поздравления направлены «народам» Грузии и Украины. Также Владимир Путин поздравил «руководство и народы» Великобритании, США и Франции. Литва, Латвия и Эстония в документе не упомянуты.

«Из сообщения на сайте президента России о направлении Владимиром Путиным поздравительных посланий лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне следует, что поздравления народам Латвии, Литвы и Эстонии не направлялись. Надеюсь, что это недоразумение будет исправлено, но, если всё останется, как сейчас, речь пойдёт о серьёзной политической и нравственной ошибке.

Граждане Латвийской, Литовской и Эстонской ССР внесли свой немалый вклад в победу над Германией и её союзниками. Известен героический путь латышского, эстонского и литовского соединений Красной Армии. Латышский и эстонский стрелковые корпуса носили звание гвардейских; литовская стрелковая дивизия — краснознамённой. В этих соединениях было по нескольку героев Советского Союза, тысячи орденоносцев…

Что из того, что сегодня в Латвии, Литве и Эстонии правят антироссийские и русофобские режимы? Пусть те, кому друзья нацистские коллаборационисты, прославляют их, но в Прибалтике огромное количество людей чтит Победу 1945 года, славит её, будет её отмечать и в этом году. Чтят наши соотечественники в Прибалтике Победу 1945 года в том числе и уходом за многочисленными захоронениями солдат Красной Армии, погибших при освобождении этих республик, возложением цветов к многочисленным монументам, прославляющим подвиг освободителей. Всё это в Латвии, Литве и Эстонии является вызовом правящим режимам, это преследуется, но нормальные люди всё равно это делают.