Киев, , 16:40 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» опубликовало подробный репортаж о том, как 8 мая украинская сторона в Берлине почтила память жертв Второй мировой «отдельно от России».

Церемония состоялась в парке Тиргартен и включала в себя возложение венков и посещение специальной фотовыставки.

Источник отмечает, что участие в церемонии приняли руководители Берлина и земли Бранденбург, Бундестага, МИД ФРГ, представители более 20 посольств, аккредитованных в Берлине, ветераны. Отдельно отмечается, что мероприятие посетил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер, несмотря на то что посол Украины Андрей Мельник ранее категорически отклонил его приглашение принять участие в совместной с российским послом церемонии 2 мая.

Также официоз подчеркивает, что впервые эту церемонию в прямом эфире транслировал один из центральных немецких телеканалов — ZDF.

Украинская сторона отмечает, что заполчаса до начала украинского мероприятия к этому же памятнику пришло руководство посольства России в ФРГ, якобы разрешение на это было получено в полиции буквально в последнюю минуту, и дипломатиы «внимательно наблюдали» за происходящим.

ИА REGNUM напоминает, что ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник официально отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в совместной (с дипломатами России и Белоруссии) церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринг, где 2 мая 1945 г. капитулировали войска Вермахта. Дипломат заявил, что не смог бы себе представить свое участие в такой акции «даже в самом страшном кошмаре».

Позже Мельник заявил, что украинская сторона будет усиленно продвигать идею создания в Берлине отдельного мемориала украинским жертвам нацизма.