Душанбе, , 15:59 — REGNUM В Таджикистан прибыли врачи из Узбекистана на помощь в борьбе с эпидемией. СМИ со ссылкой на источник в посольстве Узбекистана в Таджикистане сообщали, что военно-транспортный самолёт минобороны Узбекистана должен доставить в аэропорт Душанбе гуманитарный груз и восемь узбекистанских врачей.

Ожидалась доставка в Таджикистан 10 аппаратов ИВЛ, медицинских защитных костюмов, халатов, перчаток и респираторов, а также необходимых медикаментов для лечения больных коронавирусом.

Для оказания помощи таджикистанским коллегам-медикам в страну прибыли узбекистанские врачи — вирусологи, эпидемиологи и анестезиологи, имеющие опыт в борьбе с коронавирусом.

Кроме этого, отмечается, что сегодня, 8 мая, железнодорожным транспортом из Узбекистана в Душанбе прибыло 144 мобильных медицинских контейнера, оснащённых спальными местами и постельным бельём, а также душевыми кабинками, санузлами и кондиционерами.

Контейнеры планируется использовать для размещения и лечения больных COVID-19 граждан, тем самым снизив нагрузку на медицинские учреждения страны.

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