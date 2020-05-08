Киев, , 15:53 — REGNUM Во Второй мировой войне, в период с 1939 по 1945 гг., погибло более 8 млн украинцев, заявил в видеообращении, обнародованном 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец.

«И я не знаю, вообще возможно ли в полной мере осознать эти цифры», — подчеркнул глава государства.

Зеленский не уточнил, на какие источники он опирался, говоря о таком количестве жертв.

ИА REGNUM напоминает, что с точки зрения официального Киева, Украина — не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира — понесла наибольшие потери за годы Второй мировой войны. При президенте Порошенко заявлялось, что по разным оценкам, погибли до 10 миллионов человек, из них гражданского населения — около 5 млн. Кроме того, в полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.