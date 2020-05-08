Бишкек, , 15:52 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие меры по совместной борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков поблагодарил Путина за предоставленную помощь в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Лидеры двух стран поздравили друг друга и народы Киргизии и России с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

При этом президент Киргизии отметил, что Великая Победа является общим достоянием наших народов, самоотверженно сражавшихся за свободу и независимость, и подчеркнул необходимость продолжить работу по недопущению искажения исторической правды о Второй мировой войне.