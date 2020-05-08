Подгорица, , 15:45 — REGNUM Сотрудники центра безопасности черногорского города Беране завели уголовные дела в отношении пятерых священников Сербской православной церкви, которые участвовали в крестном ходе в церковный праздник — день Св. Георгия.

Это престольный праздник расположенного в Беране монастыря Джурджеви ступови. Священники и граждане вышли на крестный ход, соблюдая социальную дистанцию.

Однако теперь власти обвиняют их в несоблюдении мер по предотвращению распространения коронавируса в стране.

На время карантина СПЦ прекратила протестные шествия против закона о свободе вероисповедания, однако оппозиционные политики призывают митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия провести большую протестную акцию с шествием 12 мая в Никшиче — в престольный праздник Св. Василия Острожского. На территории муниципалитета находится одна из главных святынь Черногории — монастырь Острог. Верующие боятся, что по закону его могут передать государству, а то в свою очередь — неканонической Черногорской православной церкви.