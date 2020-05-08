8 мая 2020 | Время чтения 10 мин

Кризис ударит обухом по российским мегаполисам, ошибочно сориентированных своим руководством на развитие как мегацентров рынка услуг, а не производств. Уровень жизни людей изменится радикально, как и образ жизни. Кризис 90-х напомнит о себе. Экономику придется восстанавливать как после войны. «Единая Россия» ответит на этот вызов первой в мире партийной блокчейн-платформой.

Андрей Маленький, , 17:45 — REGNUM В каком времени и пространстве сегодня продолжает жить «Единая Россия», её председатель Медведев и его товарищи по партии? Вопрос не риторический и не праздный. В отличие от других парламентских партий, долгие годы удовлетворяющихся малым, высшая партийная элита «Единой России» влияет на поведение всей государственной машины, но весьма специфически. Это воздействие — не идеологическое, не морально-нравственное. И — не личным примером. Оно — натуральное, физическое. Государственные руководители таких субъектов Российской Федерации, как Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Саха (Якутия), Удмуртская Республика, Ставропольский и Приморский края, Брянская, Калужская, Тверская, Кировская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Тамбовская области, Еврейская автономная область, города Севастополя одновременно являются и партийными руководителями. Два в одном: губернатор и секретарь политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» — одно и то же лицо.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В других субъектах РФ парторганизациями управляют председатели законодательных собраний субъектов РФ; губернаторы там входят в состав президиумов политсоветов. Единороссы образуют конституционное большинство в Государственной думе. Две трети членов «непартийного» состава Совета Федерации (123 сенатора) — тоже единороссы. Поэтому считать партию отдельным от государства институтом и партийным каналом связи между ним и обществом можно, если теоретически отделить рядовых членов партии от собственного партийного начальства. А так — это разговор с зеркалом. Игра с в шашки, шахматы или домино с самим собой.

В такого рода игре правила меняются произвольно. Вот, С. Собянин тоже был секретарем политсовета столичной партийной организации. Он им стал сразу же после назначения на должность врио московского мэра. При вступлении в партийную должность провозгласил ритуальную задачу: превратить каждую первичную организацию партии в канал обратной связи между партией, руководством города и москвичами. Вдумываться в содержание произнесенного невозможно. Абракадабра. Делать это бессмысленно. Когда Собянин произносил эти слова, он сам не захотел подумать над их действительным содержанием. Если бы смоделировал или представил этот процесс, как, например, укладку плитки, то понял бы: задача нереализуема, с какого бы конца ни приняться за ее решение.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Меньше года прошло после избрания врио мэра секретарем политсовета, началась выборная кампания. Понадобился другой гардероб «независимого гражданина» и другие формы связи с народом. Под лозунгом «Мэр — градоначальник для всех: единороссов, коммунистов и беспартийных» сбор предложений и наказов от избирателей был проведен по непартийным каналам. В 2012 году в «Единой России» принято новое решение — о проведении тайных и на альтернативной основе выборов руководителей региональных партотделений. Уже без участия в них губернаторов. Исключение было сделано для тех из них, кто уже возглавлял региональные отделения (тогда — саратовский и краснодарский губернаторы, В. Радаев и А. Ткачев). Собянин в их число не попал, и 17 декабря 2012 года на XVI конференции московского городского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» секретарь Генерального совета партии «Единой России» С. Неверов предложил освободить мэра Москвы от должности секретаря московского партийного отделения. Чтобы мэр «сосредоточился на работе в Высшем совете партии».

Прошло еще несколько лет. Концепция опять поменялась. Губернаторам вновь позволили совмещать партийные и государственные должности, но риторику разделили. Теперь глава Республики Башкортостан Р. Хабиров, как бы дистанцируясь, говорит: «Единая Россия» показала себя единственной боеспособной структурой, которая эффективно работает в период пандемии». Это заявление он сделал на очередном совещании с руководителями министерств и ведомств, главами муниципалитетов республики в режиме видеоконференцсвязи. Ему никто не возразил. Хабиров знает, что говорит. Он сам — секретарь регионального политсовета республиканского отделения партии.

Радий Хабиров Gsrb.ru

Таково рукотворное современное партийно-политическое устройство страны. Единственно «правильное», по мнению ее авторов. Признаков того, что оно изменится в посткризисное время, не видно. Председатель партии Медведев, обитающий вне времени и пространства, как и в бытность премьером, даже непривычные для всех обстоятельства приспосабливает под себя. В условиях пандемии умудрился запараллелить, а фактически — использовать борьбу с коронавирусом с подготовкой к избирательным кампаниям будущего. Война войной, а обед — по расписанию. Ему пригрезилось, что раз люди находятся на самоизоляции, можно через опросы, социальные сети увеличить число симпатизантов партии и даже сформировать «народную программу», удобную и под выборы в Государственную думу, и во все другие органы государственной власти и местного самоуправления. Также запущена процедура общегражданского голосования по отбору кандидатов на выборные должности на будущих федеральных, региональных и муниципальных выборах.

При этом в партии похваляются тем, что «Единая Россия» — первая партия, у которой есть блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в электронном виде. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии С. Перминов на заседании президиума Генерального совета. «Это первый опыт в мире. Никто подобного не делал», — добавил он.

И делать никто не будет, потому что весь мир гадает о том, как выжить и как будет жить после пандемии. В этом загадка глобального, регионального, странового, территориального, домохозяйственного «первого опыта». Проблем будет немерено. Они окажутся такими, что потребуют экстраординарных решений и суперталантливых управленцев во всех сферах и во всех измерениях. Минимальное снижение валового внутреннего продукта составит, по расчетам Банка России, четыре процента, а может и все шесть процентов. Возможны любые варианты и сценарии развития событий. Обанкротятся региональные авиакомпании, турфирмы и турагентства, отели и мини-гостиницы, театры и кинотеатры, киносети, вся сфера услуг, экспертные сообщества. Кризис ударит обухом по российским мегаполисам, ошибочно сориентированных своим руководством на развитие как мегацентров рынка услуг, а не производств. Уровень жизни людей изменится радикально, как и образ жизни. Кризис 90-х напомнит о себе. Экономику придется восстанавливать как после войны.

Закрытый в период пандемии фитнес-центр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нужны принципиально новые кадры. Наверняка, они появятся, но первый барьер, который предстоит им преодолеть — анахронизм и заскорузлость медведевских подходов. Потому что всем им, желающим стать самовыдвиженцами в Госдуму, региональные парламенты, муниципальные советы депутатов, и каждому в отдельности (айтишнику, врачу, библиотекарю, фермеру, муниципальному служащему, студенту и др.) предложили решить универсальную, политкорректную, но бесполезную для страны задачу: представить людям предложения по реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года.

В партии пока ориентируются на то, что в России в этом году всё-таки пройдет 81 избирательная кампания в 53 субъектах РФ. В 4 регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 — изберут глав, в 11 — новые составы законодательных органов. В 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 — выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тысяч мандатов.

На сайте предварительного голосования зарегистрировано всего 4300 человек. В партии делают вид, что так и должно быть. Более того, как утверждает тот же Перминов, «несмотря на праздничные и выходные дни, количество желающих зарегистрироваться в качестве участников предварительного голосования растет. В связи с этим региональные отделения партии попросили нас продлить срок подачи заявок до 15 мая. Это позволит максимально увеличить конкуренцию между кандидатами и никого не оставить «за бортом».

Похоже, что за бортом останутся те, кому перечит медведевский стиль партработы. Первым в стране полтора месяца назад подал заявку на кандидатство по довыборам в Государственную думу по 194-му одномандатному округу студент ярославского университета К. Гужва. Этого времени оказалось недостаточно для того, чтобы студент что-либо еще, кроме даты своего рождения и фото, сообщил своим избирателям.

Единая Росси Duma.gov.ru

Первой в стране и единственной из всех тамбовских самовыдвиженцев в городскую Думу опубликовала свои предложения Л. Воронина, председатель правления ТСЖ «Солнечный дом» (напомню, губернатор Тамбовской области — руководитель партийного отделения). Предложения тоже вне времени и пространства, никак не связаны даже с «вчерашним» посланием президента. Воронина намерена добиваться (грамматика ее текста сохранена — А.М.) «через депутатов Государственной думы нашего региона 100% бюджетной подготовки педагогов и медицинских работников, в соответствии с потребностью региона, с последующей отработкой по специальности не менее пяти лет». «Для подростков 17 — 19 лет организовать на период каникул рабочие места». «Об экономике: добиваться прекращения нарушения прав работающих пенсионеров лишением их индексации пенсии. В настоящее время, пенсионеры с низкими пенсиями, если даже вместе с подработкой, их доход не дотягивает до потребительской корзины, лишены индексации».

На довыборы в Госдуму по Нижнекамскому одномандатному округу №28 заявилось два беспартийных и два члена партии. Член Совета Федерации 66-летний О. Морозов, намеревающийся возвратиться в Госдуму, в которой он состоял начиная с 1994 года, ограничил свою презентацию автобиографией. Теперь стало понятно, почему сенатор, бывший в тени, зачастил на телеканалы. Месяц назад мы уже описывали его телеповедение. Принимая к размышлению надуманную телередакторами провокационную тему «Что более губительно: отсутствие самоизоляции и риск распространения коронавируса или жесткая самоизоляция и угроза разрушения экономики?», О. Морозов даже не запнулся в ответе: «Мы идем в данном случае своим путем. У нас, в отличие от Великобритании, принимаются промежуточные меры: одни предприятия работают, другие нет… Сейчас у людей еще есть жирок… Тем, кто оказался дома, можно предложить работу по месту жительства. Например, мойку подъездов». Морозов даже вызвался сам оплатить эту работу по мойке подъездов из своего кармана кому-то из студии, осмелившемуся указать на несусветность предложения сенатора. И член Совета Федерации, пользуясь «депутатской неприкосновенностью», пустился в мемуары. Будучи в 2008 году первым заместителем председателя Госдумы, он входил в государственную антикризисную комиссию. Собирались каждый день, и представитель того или иного министерства докладывал, что происходит в отрасли, какие есть проблемы. Выбирали предприятия, которым нужно оказать экономическую поддержку, а кто обойдется. На этом месте оратор, видно, опомнился, сообразил, что пример этот — из другого спектакля, но выкрутился: сейчас ситуация другая, то, что он сказал — это методическая подсказка. Что предлагает Морозов избирателям на этот раз? Пока — ничего. Почему решил вернуться за мандатом депутата? Возможно, ему не предложили войти в пару с будущим президентом Республики Татарстан, которому предстоят выборы в этом году, а иным способом нельзя продолжить статус сенатора, представляющего в Совете Федерации исполнительную власть региона.

Олег Морозов Council.gov.ru

Его товарищ по партии, но конкурент на праймериз — Е. Романова, кузнец-штамповщица КАМАЗа. Автобиографию дополнила многочисленными селфи о встрече 2020 нового года в Амстердаме и Берлине, о сочельнике в Брюсселе с Манекен писом, о рождестве в Париже, в Лувре и где-то возле Нотр-Дам-де-Пари, о святках в Варшаве и Праге. Подписи к фото — её. Вряд ли верующие её поймут и оценят, поскольку Романова фотообличила себя, устанавливая свечку в православном храме, с непокрытой головой и в брюках.

Программных заявлений никто из них не сделал, как и в тройке однопартийцев из Курской области, претендующих на мандат в Сейминском избирательном округе №110 по выборам в Госдуму. Аналогичная ситуация и по двум другим думским округам в Пензенской области и Ярославле.

Вряд ли Медведев посмеет отказаться от праймериз. Значит, раньше других увидим, кто придет к парламентской власти в регионах. И пополнит фракцию в Госдуме. В любое другое время все эти внутрипартийные мероприятия не имели бы ни малейшего шанса быть замеченными. Разве что самими членами партии, которые даже не чувствуют себя обескураженными, лишенными права принять решение о выдвижении своих же товарищей в тот или иной выборный орган. Теперь это право технологично чипировано первой в мире партийной блокчейн-платформой. Заменяющей живое внутрипартийное общение его симулякром.