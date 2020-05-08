Кишинёв, , 15:34 — REGNUM Молдавская партия «Шор» беглого олигарха Илана Шора 8 мая объявила о присоединении к антиправительственному блоку, инициированному парламентской группой Pro Moldova Андриана Канду. Как передает ИА REGNUM, в партии назвали режим президент Игоря Додона «диктаторским» и ведущим страну к катастрофе.

«Додон и его коалиция больше не имеют ни морального, ни юридического права продолжать руководить Молдавией Спасти страну от диктаторского, коррумпированного и некомпетентного режима сейчас — первоочередная цель», — заявили в партии.

Ранее в тот же день сразу четыре депутата от входящей в правящую коалицию Демпартии объявили о выходе из партии и присоединении к антиправительственному блоку. После ухода четырех демократов в коалиции социалистов и демократов осталось 55 депутатов из 101. Для минимального большинства, позволяющего сохранить правительство и принимать решения, необходим 51 депутат.

Депутатская группа Pro Moldova в парламенте Молдавии 8 мая призвала все фракции оппозиционных партий создать антиправительственный блок и свергнуть нынешнее правительство, подконтрольное президенту Игорю Додону. Глава Pro Moldova, экс-спикер парламента Андриан Канду заявил 8 мая, что рассчитывает и на присоединение депутатов, которые сейчас входят в правящую коалицию Партии социалистов и Демпартии.

Сигналом к началу действий по свержению Додона и правительства социалистов и демократов послужило решение Конституционного суда отменить соглашение о российском кредите в 200 млн евро. Отметим также, что Канду является ближайшим соратником сбежавшего из Молдавии свергнутого олигарха Владимира Плахотнюка, который скрывается в США.

В конце 2020 года в Молдавии намечены президентские выборы, на которых Додон планирует переизбраться на второй срок.

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