Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси назвали 7 мая историческим днем для Украины, а его назначение председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины событием, которое заложит основы лучшего будущего и даст толчок углублению отношений между двумя странами и прогрессу обеих стран.

Соответствующее заявление на специальном брифинге в офисе партии сделал один из лидеров «Национального движения» депутат парламента Ника Мелия.

«Вчерашний день, ни много ни мало, заложил основы для реформирования 45-миллионной, дружественной Грузии страны Украины, ее движения к лучшему будущему, благополучию, которое даст толчок как углублению отношений между двумя странами, так и прогрессу каждой отдельно взятой страны», — сформулировал оценку решения властей Украины Мелия.

По его словам, учредителю и почетному председателю «Национального движения», которое имеет сотни тысяч сторонников и болельщиков, власти Украины доверили судьбу реформ собственного государства, но это не только личный успех Саакашвили и его партии, но и успех всей Грузии.

«Настало время победы на Украине, и настало время победы в Грузии! Настало время, чтобы колесо истории Грузии, которое сегодня крутится в обратную сторону, опять повернуть вперед», — заявил соратник Саакашвили и подчеркнул, что для Грузии и Украины начинается «очередной этап великих побед».