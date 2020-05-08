Кишинёв, , 15:27 — REGNUM Сразу четыре депутата от входящей в правящую коалицию в Молдавии Демпартии объявили 8 мая о выходе из партии и присоединении к антиправительственному блоку, инициированному парламентской группой Pro Moldova. Как передает ИА REGNUM, речь идет о депутатах Владимире Витюке, Олеге Сырбу, Виолетте Ивановой и Елене Бакалу.

Они заявили, что поддерживают призыв создать единую парламентскую коалицию для отставки правительства. Виолетта Иванова добавила, что Демпартия в ее нынешнем виде и в коалиции с социалистами движется к распаду и «времени на колебания больше нет».

После ухода четырех демократов в коалиции социалистов и демократов осталось 55 депутатов из 101. Для минимального большинства, позволяющего сохранить правительство и принимать решения, необходим 51 депутат.

Напомним, депутатская группа Pro Moldova в парламенте Молдавии 8 мая призвала все фракции оппозиционных партий создать антиправительственный блок и свергнуть нынешнее правительство, подконтрольное президенту Игорю Додону.

Глава Pro Moldova, экс-спикер парламента Андриан Канду заявил 8 мая, что рассчитывает и на присоединение депутатов, которые сейчас входят в правящую коалицию Партии социалистов и Демпартии.

Сигналом к началу действий по свержению Додона и правительства социалистов и демократов послужило решение Конституционного суда отменить соглашение о российском кредите в 200 млн евро.

Отметим также, что Канду является ближайшим соратником сбежавшего из Молдавии свергнутого олигарха Владимира Плахотнюка, который скрывается в США.

В конце 2020 года в Молдавии намечены президентские выборы, на которых Додон планирует переизбраться на второй срок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии началось свержение Додона: оппозиция собирает блок