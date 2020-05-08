Вашингтон, , 15:01 — REGNUM Пентагон намерен вооружить Корпус морской пехоты США крылатыми ракетами Tomahawk наземного базирования. В настоящее время ВМС США используют морскую версию этой крылатой ракеты. Планы минобороны США стали известны из бюджетной заявки Белого дома на 2021 финансовый год и выступлений в марте в Конгрессе США американских военачальников. Кроме того, Пентагон ускоряет программу поставки своих первых за последние десятилетия новых противокорабельных ракет большой дальности.

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Действия США направлены на противодействие подавляющему преимуществу Китая в области крылатых и баллистических ракет наземного базирования. Пентагон также намерен вернуть своё лидерство в так называемой «войне на дальность». По мнению американских военных и стратегических советников Пентагона, вооружённые силы Китая, накопили огромное количество ракет, которые в основном превосходят ракеты США и их региональных союзников.

Высшее военное командование США объяснило новую тактику Конгрессу в марте 2020 года в ходе серии бюджетных слушаний. Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер 5 марта заявил сенатскому Комитету по вооруженным силам, что небольшие подразделения морской пехоты, вооружённые высокоточными ракетами, могут помочь американскому флоту получить контроль над морями, особенно в западной части Тихого океана. «Ракета Tomahawk — это один из инструментов, который позволит нам сделать это», — сказал он.

В случае конфликта эти подразделения будут рассредоточены в ключевых точках западной части Тихого океана и вдоль так называемой первой островной цепи. Первая островная цепь — это цепочка островов, идущая от Японского архипелага через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.