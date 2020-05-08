Кишинёв, , 14:58 — REGNUM Депутатская группа Pro Moldova в парламенте Молдавии призвала все фракции оппозиционных партий создать антиправительственный блок и свергнуть нынешнее правительство, подконтрольное президенту Игорю Додону. Глава Pro Moldova, экс-спикер парламента Андриан Канду заявил 8 мая, что рассчитывает и на присоединение депутатов, которые сейчас входят в правящую коалицию Партии социалистов и Демпартии, передает ИА REGNUM.

Pro Moldova обвиняет нынешнее правительство в том, что оно не справилось с эпидемией коронавируса и кризисом в здравоохранении, «забыло о гражданах», отклонилось от «европейского курса», а также в том, что нынешняя власть нарушает конституцию.

«Это правительство перешло все красные линии и должно немедленно уйти», — заявил Канду.

Сигналом к началу действий по свержению Додона и правительства социалистов и демократов, отметим, послужило решение Конституционного суда отменить соглашение о российском кредите в 200 млн евро.

Отметим также, что Канду является ближайшим соратником сбежавшего из Молдавии свергнутого олигарха Владимира Плахотнюка, который скрывается в США.

В конце 2020 года в Молдавии намечены президентские выборы, на которых Додон планирует переизбраться на второй срок.

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