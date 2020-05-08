Иерусалим, , 15:02 — REGNUM Шестеро парапланеристов провели акцию протеста против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 8 мая сообщают «Вести. Израиль».

Журналисты отмечают, что спортсмены поднялись в небо над Кесарией, где живет политик, и оказалось, что на их парашютах написана заповедь «Не укради».

Этим действием они, видимо, выражают подозрение о «краже голосов», которые нужны для создания правящей коалиции. Накануне Нетаньяху при помощи депутатских голосов снова получил мандат на формирование правительства.

По словам организатора акции Гая Порана, свое недовольство протестанты высказали не только в адрес Нетаньяху, «но и всем тем депутатам, которые обменяли свои принципы на должности и портфели».