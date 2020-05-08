Москва, , 14:41 — REGNUM Госдума временно на фоне пандемии коронавируса разрешит заключать договор ОСАГО без диагностической карты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, соответствующие поправки комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять при обсуждении законопроекта об индивидуализации тарифов страхования во втором чтении.

«В ряде регионов установлены ограничительные меры, которые препятствуют станциям техосмотра работать», — отметил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

В период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года включительно договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств может быть заключен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (диагностическая карта), либо свидетельства о прохождении технического осмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин (далее — свидетельство о прохождении технического осмотра).

При этом страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государственной власти на территории преимущественного использования транспортного средства ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, но не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического осмотра.

В случае, если по истечении месяца со дня отмены ограничительных мер по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмотра, к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

Закон Госдума может принять на следующей неделе.

Напомним, что на время действия ограничительных мер Банк России рекомендовал страховым компаниям продавать полисы ОСАГО без техосмотра.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 26%