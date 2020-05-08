Киев, , 14:43 — REGNUM Решение об отзыве посла Грузии с Украины является ошибкой грузинской стороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита на подконтрольную Украине территорию ЛНР, сообщило 8 мая издание Liga.net.

Он отметил, что Украина не намерена совершать зеркальные действия и отзывать своего посла из Грузии.

«Отношения между нашими странами длительнее любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны», — прокомментировал Зеленский.

Политик напомнил, что Михаил Саакашвили, из-за которого разгорелся дипломатический скандал, является гражданином Украины, поэтому его назначение председателем исполнительного комитета Национального совета реформ Украины является внутренним делом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любую негативную реакцию Грузии Украина переживёт, а затем будет «восстанавливать утраченное».

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