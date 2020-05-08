Киев, , 14:43 — REGNUM Офис президента Украины Владимира Зеленского уточнил, почему глава государства сегодня, 8 мая, решил почтить память погибших во Второй мировой войне в пгт Меловое на контролируемой Киевом территории бывшей Луганской области, совсем рядом с российской границей.

В сообщении отмечается, что неподалеку от этого места расположено село Пивневка, который был первым населенным пунктом, «где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли», передает корреспондент ИА REGNUM.

В самом же Меловом, где президент возложил цветы и установил символические лампадки, расположен большой мемориальный комплекс и братская могила.

«В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы», — информирует офис Зеленского.

Политолог Владимир Корнилов, комментируя церемонию, также отметил тот факт, что Зеленский провел церемонию в населенном пункте, от которого буквально 450 метров до границы с Россией.

«Украина постоянно заявляет, что воюет с Россией. Сегодня Зеленский возложил цветы к памятнику в Меловом, и смотрите, вместо бронежилета — маковый цветочек. Оказывается, не страшен «российский агрессор». Это же не линия фронта с ЛНР! А как же «война с Россией»? Нет её?» — саркастически интересуется эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не все уроки истории были хорошо изучены, поэтому нужно напомнить — Украина «изгнала оккупантов тогда, выгонит и сейчас».