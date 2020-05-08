Нур-Султан, , 14:35 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан республики с Днем Победы, сообщили 8 мая в пресс-службе бывшего главы государства.

«9 мая является символом отваги, самоотверженности и героического служения Родине», — сказал Назарбаева. Он поблагодарил всех, кто приближал День Победы на фронте и в тылу.

Экс-президент привел в пример жизнь ветеранов войны и тыла. «Наш священный долг — хранить вечную память о вашем подвиге», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал попытки некоторых политиков уменьшить роль Советского Союза во Второй мировой войне. Он заявил, что те, кто отрицает роль СССР идут против исторической истины.

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