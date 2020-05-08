Москва, , 14:31 — REGNUM Граждане РФ всё чаще используют оплату через интернет при покупке подарков, товаров для красоты и здоровья, бытовой техники, мебели, одежды, обуви и других товаров. Об этом 8 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба Сбербанка.

«Например, 18% покупок автозапчастей и аксессуаров в апреле сделано онлайн (в I квартале 2020 г. — только 11%). Также 21,2% товаров для строительства и ремонта (против 5% в I квартале) в прошлом месяце приобрели через цифровые каналы, ювелирных изделий — 21,4% (I квартал — 1,6%). Кроме того, 28,8% заказов в кафе и ресторанах также было совершено в приложениях и на сайтах (I квартал — 8,6%), — выяснили в Сбербанке. — Один из самых впечатляющих и необычных показателей — это 30% онлайн-сделок в сегменте «Автодилеры» (I квартал — 3,4%)».

Также специалисты выяснили, что в России выросло количество случаев интернет-оплаты цветов и подарков (36,2% в апреле против 13,2% в I квартале), товаров для красоты и здоровья (40,7% в апреле против 11,6% в I квартале), бытовой техники и электроники (41,1% в апреле против 11,8% в I квартале), мебели и предметов интерьера (51% в апреле против 13,6% в I квартале), одежды, обуви и аксессуаров (57,2% в апреле против 9,3% в I квартале), а также покупок, сделанных в категории «Универсальные магазины» (62,6% в апреле против 24,5% в I квартале).

«Лидер этого рейтинга — категория «Образование». Практически все платежи (97,2%) в апреле здесь были совершены в интернете. В I квартале этот показатель был хоть и весомым, но все же заметно ниже (76,3%)», — констатировали в Сбербанке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период карантина по коронавирусу большинство жителей России (67%) делали покупки в интернет-магазинах, причём каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом.