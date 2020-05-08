Москва, 8 мая 2020, 14:31 — REGNUM Граждане РФ всё чаще используют оплату через интернет при покупке подарков, товаров для красоты и здоровья, бытовой техники, мебели, одежды, обуви и других товаров. Об этом 8 мая ИА REGNUM сообщила пресс-служба Сбербанка.
Также специалисты выяснили, что в России выросло количество случаев интернет-оплаты цветов и подарков (36,2% в апреле против 13,2% в I квартале), товаров для красоты и здоровья (40,7% в апреле против 11,6% в I квартале), бытовой техники и электроники (41,1% в апреле против 11,8% в I квартале), мебели и предметов интерьера (51% в апреле против 13,6% в I квартале), одежды, обуви и аксессуаров (57,2% в апреле против 9,3% в I квартале), а также покупок, сделанных в категории «Универсальные магазины» (62,6% в апреле против 24,5% в I квартале).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период карантина по коронавирусу большинство жителей России (67%) делали покупки в интернет-магазинах, причём каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом.