Киев, , 14:28 — REGNUM На отношениях между США и Украиной остались «пятна» после истории об импичменте президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 мая в интервью изданию «Левый берег».

«Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде», — рассказал он.

Кулеба считает, что в качестве «химчистки» должны выступить дипломаты двух стран.

По его словам, запрета на визит президента Украины в США нет, но подобный визит, в преддверии президентских выборов в США, может быть расценен как вмешательство во внутреннюю политику.

«Украина хочет сохранить поддержку как республиканцев, так и демократов», — добавил министр.

Возможного представителя США на Украине, отставного генерал-лейтенанта Кита Дейтона Кулеба назвал «крутым» и крайне компетентным в том, что происходит в украинской оборонной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп выдвинул отставного военного кандидатом в послы на Украине, поскольку, по его словам, США нуждаются в честном человеке в столь коррупционной стране как Украина.

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