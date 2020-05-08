Сеул, , 14:06 — REGNUM 8 мая главы МИД Южной Кореи и Греции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News c ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество в борьбе с эпидемией, включая поставку наборов для диагностики коронавируса.

В рамках диалога министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обратился к южнокорейской коллеге с просьбой оказать содействие в поставке дополнительной партии тест-систем в случае острой необходимости.

В свою очередь Кан Гён Хва отметила, что Южная Корея сделает все возможное, чтобы оказать помощь Греции в будущем, а также добавила, что власти страны направят миллион защитных масок ветеранам, принимавших участие в Корейской войне (1950−1953 годов) в составе войск ООН, из 22 стран, включая Грецию.

Читайте также: Южная Корея передаст защитные маски ветеранам из 22 стран