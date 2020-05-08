Вашингтон, , 14:10 — REGNUM В последующие годы после пандемии коронавируса ничто уже не будет таким, как раньше. Об этом заявила лауреат Пулитцеровской премии в области общественного здравоохранения журналист Лори Гарретт. Об этом сообщает СNN.

«Я думаю о том, что будет у нас четыре, пять лет спустя, и считаю, что ни один аспект нашей жизни не останется неизменным. Почти невозможно полностью представить себе, как это будет выглядеть», — полагает она.

Большинство штатов в США постепенно отказываются от ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. И хотя бизнес снова открывается, есть прогнозы, что число погибших от COVID-19 может превысить 130 000 к августу. Между тем, некоторые местные лидеры заявили, что их общины не готовы отменить эти ограничения. Отсутствие единого подхода в борьбе с пандемией может вызвать проблемы в искоренении вируса — даже при наличии вакцины, считает Гарретт:

«Вирус будет продолжать циркулировать в мире, независимо от того, есть ли вакцина или нет, — если только мы не будем придерживаться стратегической цели действительно избавить от вируса всю планету с соответствующим внедрением вакцины для всех 7,5 миллиардов человек».