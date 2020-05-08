Ташкент, , 13:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что правительство Узбекистана работает над возвращением из-за рубежа еще 11 тысяч граждан, многие из которых в настоящее время переживают большие трудности.

«Вы все знаете, что во многих странах остались граждане Узбекистана, которых, исходя из наших возможностей, мы должны возвратить домой. Мы уже начали это делать. Это около 11 тысяч граждан, многие из которых в настоящее время переживают большие трудности. Мы уже начали их возвращать и продолжим это делать», сказал Мирзиёев, проводя видеоселекторное совещание, посвященного противодействию пандемии коронавируса.

Вместе с этим, президент указал, что среди тех, кто возвращается на родину, выявлены много граждан, зараженных коронавирусом.

«Мы должны быть весьма бдительными и осторожными, обязаны полностью соблюдать правила карантина. Мы не имеем права предаваться спокойствию, пока эта угроза не будет полностью устранена во всем мире», подчеркнул президент.

Он отметил, что с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране «мы постепенно начали ослаблять карантинные требования, чтобы перезагрузить экономику в свободных от вируса регионах и обеспечить людей доходом».

«Начиная с 8 мая в Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, где инфекция не была обнаружена или пациенты полностью выздоровели, действует «зеленый» уровень; в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и городе Ташкенте, где вирус не был обнаружен в течение последних 14 дней, но остаются больные, проходящие лечение, действует «желтый» уровень; во всех остальных регионах, где продолжаются случаи инфицирования, действует «красный» уровень карантина», указал президент.

При этом президент подчеркнул, что «мы никогда не должны забывать о том, что в мире, особенно в странах, с которыми мы тесно сотрудничаем, пандемия только набирает обороты и эта ситуация может представлять для нас большую угрозу».

«Поэтому всем нам требуется усилить бдительность. В связи с этим ограничения, связанные с противодействием вирусу, должны строго соблюдаться как на предприятиях, которые вообще не прекращали свою деятельность, так и в тех сферах, где им разрешено возобновить работу. Повторюсь: каждый из нас должен и обязан строго придерживаться правил карантина, санитарии и гигиены, помнить, что мы несем ответственность за здоровье самих себя, своих близких и нашего народа». подчеркнул Мирзиёев.

В то же время, отметил он, следует учитывать, что в «желтых» и «красных» регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено.

«Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов «зеленого» региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости», сказал президент.

По последним данным, в Узбекистане до настоящего времени зафиксировано 2269 случаев инфицирования. 1624 зараженных, или 72 процента, выздоровели. В настоящее время в больницах проходят лечение 635 пациентов. На карантин были взяты 45 тысяч наших граждан, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с больными.