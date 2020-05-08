Париж, , 13:47 — REGNUM

Эммануэлю Макрону следовало бы отметить в разговоре с Владимиром Путиным, что своим возвращением в большую европейскую политику через включение в число стран-победительниц Франция обязана именно Советскому Союзу, и поблагодарить за это, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 мая, комментируя информацию о телефонном разговоре президентов России и Франции.

Как сообщалось ранее, 7 мая Путин и Макрон провели телефонную беседу, в ходе которой обменялись поздравлениями с 75-й годовщиной Победы. В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры двух стран подчеркнули: юбилей — общее достояние двух государств. Путин, кроме того, отметил, что «в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман».

» От прочтения сообщения пресс-службы Кремля о телефонном разговоре президентов России и Франции, в ходе которого они обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом, осталась неудовлетворённость. Мы вновь с французами мило улыбнулись друг другу, даже руки пожали, но сделал-то это наш лидер после того, как Франция в целом и Эммануэль Макрон лично причинили нам в последние месяцы немало вреда именно по теме исторической памяти, по вопросу о Победе 1945 года.

Напомню, что 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию «О значении европейской памяти для будущего Европы», в которой было безосновательно заявлено о «равной ответственности» Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны в Европе. Роль французских депутатов в её принятии была велика. Что же лично до Эммануэля Макрона, то в ходе своего выступления перед студентами Ягеллонского университета в Кракове 4 февраля этого года он сказал: «Говоря о ревизионизме, я думаю о подходах, которые сегодня продвигает Россия применительно к истории Второй мировой войны и всего XX века».

В России действительно, как подчеркнул наш президент, помнят подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте». Летчиков этих было менее ста. А вот в вермахте и в дивизии СС «Шарлемань», пролившей особенно много нашей крови, их против нас воевали десятки тысяч. Только в плену у нас после войны оказались 23 136 французов. Впрочем, здесь нет ничего странного: Франция вообще в годы той войны отличилась высоким уровнем коллаборационизма.