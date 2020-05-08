Варшава, , 13:45 — REGNUM Польша заявит решительный протест против снятия в Твери мемориальной доски в память якобы расстрелянных там НКВД СССР польских гражданах. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский.

«Это очень грустные вещи, если речь идет о польско-российских отношениях. Мы ожидали таких действий, так как уже давно оказывалось давление на то, чтобы демонтировать доски, которые напоминают об очевидных и правдивых делах. Это грустно, мы будем решительно протестовать», — передаёт слова вице-премьера «Польское радио».

В четверг, 7 мая со стены здания Тверского медицинского университета, в котором ранее находилось управление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) по Калининской области, были демонтированы две мемориальные доски, незаконно установленные в 1990-е годы. На одной из досок было написано «В память о замученных. Здесь в 1930−50-е годы находилось Управление НКВД — МГБ по Калининской области и внутренняя тюрьма», на второй — «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

С требованием снять доски ранее выступила прокуратура, поскольку, согласно проведённым проверкам, факты массовых расстрелов польских граждан не подтверждаются. По данным СМИ, доски снял глава местного отделения политической организации (Народно-освободительное движение (НОД) Максим Кормушкин, при помощи охранника университета.

Как уже сообщалось, в Польше в 2014 году был принят закон о запрете коммунистической пропаганды, в соответствии с которым по всей территории страны уничтожены десятки памятников советским воинам, павшим при освобождении Польши в 1944—1945 годах. Несмотря на то, что снос памятников на захоронениях закон не разрешает, были снесены и некоторые такие памятники. С памятников на захоронениях демонтируются «коммунистические» символы.