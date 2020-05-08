Берлин, , 13:44 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица возложили венки к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине. Сюжет об этом показали 8 мая немецкие телеканалы.

Мероприятие состоялось по случаю 75-летия капитуляции гитлеровской Германии и окончания в Европе Второй мировой войны. Церемония прошла без участия представителей других стран, в том числе России.

Формат памятных мероприятий изменён из-за пандемии коронавируса. Так, немецкие власти планировали провести перед историческим зданием рейхстага главное официальное мероприятие, однако его пришлось отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая посол России в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в возложении венковк Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен.

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