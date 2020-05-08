8 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Российское направление в экономике жизненно важно для Грузии сейчас. Это осознается большинством жителей страны. Они хорошо помнят вредоносность для них самих прошлогодних демонстраций и смотрят на ситуацию более прагматично. Похоже, все идет к новому этапу в российско-грузинских отношений. Можно сказать с уверенностью, что так оно и будет после осенних выборов.

Нино Бурджанадзе, , 13:19 — REGNUM Правительство Грузии начало отменять постепенно карантинные меры в связи со всемирной эпидемией коронавируса. Наша медицина продемонстрировала очень высокий профессиональный уровень. Среди более шестисот заразившихся скончалось всего девять человек. Можно сказать, что Грузия пострадала от пандемии меньше всех бывших республик СССР и стран региона.

Грузия

Однако экономические последствия карантина для страны будут очень болезненными. По нашим расчётам, в течение действия жесткого карантина реальные потери грузинской экономики составляют 3,97% от общего объёма. Они исчисляются каждые 30 дней в 1,9 миллиарда лари (приблизительно, 600 миллионов долларов). Если учесть неизбежно громадный дефицит бюджета (предположительно, более миллиарда долларов), то не менее 20% малого и среднего процента бизнеса оказываются под угрозой полной ликвидации. Сегодня жизненно необходимо осуществить финансовые вливания напрямую в приоритетные секторы экономики, в первую очередь. При этом следует учитывать социальные аспекты нынешнего кризиса.

И где же хваленый правительственный «Партнёрский Фонд» для спасения малого и среднего бизнеса? Мы ничего не слышим о нем в эти дни.

На сегодняшний день правительство помогает каждой грузинской семье, где главный кормилец потерял работу, суммой в два доллара ежедневно, приблизительно. Это если приводить все лозунги и обещания к реальному осуществлению на практике. Так выглядит в действительном исчислении все то, что задекларировано правительством как грандиозная помощь народу, соответствующая американскому прецеденту. Однако это скорее соответствует стандартам жизни в африканских странах, находящихся за гранью бедности.

Можно отметить и некоторые позитивные шаги со стороны правительства Грузии. Это автоматический возврат НДС и стимулирование сохранения рабочих мест за счёт полного или частичного освобождения от подоходного налога. Да, некоторые люди смогут вздохнуть свободнее после полной отмены карантина. Но есть еще больше людей, для которых это может оказаться аспирином при неизлечимом заболевании, имея в виду экономические недуги в эти дни.

Слышны оптимистичные голоса о помощи со стороны международных доноров. Однако точный объём данной помощи пока неизвестен. В любом случае, такая помощь может лишь немного уменьшить масштабы экономического обвала, но никак не нормализовать ситуацию в Грузии. Чрезвычайно важно, что до сих пор не известен график и условия поступления этой помощи. Все находится на стадии предварительных устных переговоров. Такая помощь будет зависеть в немалой степени от способности правительства предоставить обоснованный план оздоровления экономики. Между тем, правительство заявило, что после 4%-ой рецессии в этом году последует 4%-й экономический рост в будущем году. Это безответственный и нереалистичный прогноз! Если правительство не осуществит основательные структурные изменения в нашей экономике, то возврат к докризисным показателям не представляется возможным в течении трех лет!

Однако спасение грузинской экономики сегодня — это не только ответственная и грамотная политика в финансовых и хозяйственных вопросах, но готовность проявить созидательность во внешнеполитической сфере. Мы говорим важнейшем направлении развития, имеющем большой экономический потенциал.

Согласно консервативным источникам, в прошлом году Грузия зафиксировала доход в 700 миллионов долларов, связанный с туризмом из России. И это невзирая на отмену прямых рейсов в июле после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Экспорт вина из Грузии в Россию достиг в прошлом году отметки 110 миллионов долларов при общем экспорте грузинской продукции на 500 миллионов. Как известно, более половины нашей винной продукции идет в Россию. Международные оценки грузинской экономики не учитывают помощь, оказываемую проживающими в России грузинами, и также не включают цифр об инвестициях оффшорных кампаний, за которыми стоят граждане России.

Сокрушительно досадно, что во всех этих сферах наблюдается падение жизненно важных для нашей страны оборотов. Мы выделяем сельское хозяйство и туризм, потому что при должной политической воле Грузия может расширить сотрудничество с северным соседом. Этому препятствуют сегодня годы вражды, захлестнувшей наши отношения. Не пришло ли время начать процесс нормализации отношений с Москвой?

В течение восьми лет правления в Грузии миллиардера Иванишвили все ожидали от него конкретных шагов к конструктивным переговорам с Россией, что должно было включать решение проблемы беженцев и территорий. Мы видели некоторое продвижение в экономической сфере, но все это оказалось избушкой на курьих ножках без должного политического контекста. А ведь могло все быть иначе и может быть иначе сегодня.

В случае установления конструктивного диалога с Москвой Грузия может рассчитывать на скорое возобновление прямых рейсов. На повестке дня будет расширение экспорта нашей винной и сельскохозяйственной продукции. Это включает и возможное открытие российского рынка для грузинских цитрусовых и не только.

Российское направление в экономике жизненно важно для Грузии сейчас. Это осознается большинством жителей страны. Они хорошо помнят вредоносность для них самих прошлогодних демонстраций и смотрят на ситуацию более прагматично. Похоже, все идет к новому этапу в российско-грузинских отношений. Можно сказать с уверенностью, что так оно и будет после осенних выборов.

Позиции нашей партии будут достаточно сильны после выборов, чтобы влиять на политику следующей правящей коалиции. Однако можно ли ждать еще пять месяцев? Не лучше ли начать процесс нормализации незамедлительно? Ответ на этот вопрос знают наши избиратели и большинство граждан Грузии. Хочется надеяться, что осознание важности незамедлительных конструктивных шагов придет и к управляющим Грузией сегодня.