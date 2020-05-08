Киев, , 13:10 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря об отношениях Киева и Москвы, заявил, что в любой критической ситуации все равно должен оставаться канал связи и канал решения вопросов.

Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован 8 мая.

Глава украинской дипломатии заявил, что канал, который был построен «по линии Ермак — Козак» (имеются ввиду глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак — ред.), позволяет искать решения.

«То, что состоялись обмены удерживаемыми лицами, разведение в трёх точках, доказывает то, что канал работает», — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что в целом ситуация отношений Украины и России намного сложнее, чем взаимоотношение двух людей:

«Есть много разных игроков, которые в этом поле пытаются оказывать свое влияние. Но этот канал является очень важным для поддержания контакта, в том числе по таким вопросам, как обмен».

ИА REGNUM напоминает, что в феврале Ермак, выступая на украинском телевидении, заявил, что Дмитрий Козак больше настроен на диалог (чем любые другие переговорщики от Москвы).

«По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал — у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (имеется ввиду освобождение удерживаемых лиц — ред.)», — сказал тогда глава офиса Зеленского.