Киев, , 12:26 — REGNUM Украинское государственное информагентство «Укринформ» задается вопросом — что не так с «нашими знаменитыми» боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Соответствующий материал официоз обнародовал 7 мая.

Ранее в украинских СМИ были обнародованы фрагменты российского документального фильма «Здравствуй, брат! Христос воскрес», в котором фигурируют Ломаченко и Усик. «Патриотический» лагерь крайне негативно отреагировал на сделанные в фильме заявления, боксеры даже попали в базу данных «Миротворца» за «повторение кремлевских тезисов и отрицание российской агрессии».

Автор Святослав Васылык, анализируя ситуацию для «Укринформа», предполагает, что все дело в «неправильном» окружении Ломаченко и Усика.

«Вся постсоветская спортивная братия — это и по сегодняшний день русскоязычная тусовка, где российские спортсмены, а главное, тренеры и менеджеры имеют огромное влияние и авторитет. Никто не мешает им каждый день на международных соревнованиях или сборах вести сознательную и бессознательную российскую пропаганду, рассказывать, «как хорошо было в Союзе», хвалить Путина, который не жалеет денег на спорт», — говорится в статье.

Также отмечается, что в конкретном окружении Ломаченко и Усика до сих пор не нашлось мудрого человека, который бы посоветовал им избегать острых углов.

В завершение «Укринформ» отмечает, что боксеры еще не совершили уголовное преступление, однако, по мнению экспертов госиздания, они несут «огромные репутационные потери». Официоз делает вывод, что «этот бой наши чемпионы точно проиграли».

ИА REGNUM напоминает, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев уже заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство Усику и Ломаченко, отметив, что это «достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию».