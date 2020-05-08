Киев, , 12:04 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не видит, чтобы Россия шла путём интеграции Донбасса.

Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 7 мая.

«Они (Россия) хотят, чтобы это была территория Украины, однако вопрос в другом: на каких условиях?» — заявил Кулеба.

Также глава МИД Украины заявил, что нельзя ставить знак равенства между количеством получивших российские паспорта и количеством «пророссийски настроенных граждан» в Донбассе.

«Я не думаю, что вот эта масса людей, которая получает паспорта, она однородна. То есть кто-то получает этот документ из-за идеологических соображений, хочу быть гражданином России, кто-то, — чтобы не выделяться из толпы. Кто-то — для решения практических вопросов по типу передвижения, социалки и пр… Но, безусловно, сама по себе паспортизация — это риск», — заявил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что смена власти на Украине в 2019 году не привела к прогрессу в разрешении конфликта в Донбассе, и обстановка там остается «сложной и напряженной».

В конце апреля командующий объединенных сил ВСУ Владимир Кравченко заявил, что, по данным Киева, в течение 2019 года российское гражданство получили 136 тыс. жителей Донбасса, и в 2020 году этот показатель может превысить 300 тыс. человек.