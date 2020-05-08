Москва, , 11:56 — REGNUM Американо-иранские отношения находятся на низшей точке, и пока не просматривается перспектив для их улучшения, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американский Сенат не смог преодолеть вето президента США Дональда Трампа на ограничение военной силы против Ирана.

«Американо-иранские отношения находятся на низшей точке, и нет никаких перспектив их улучшения или смягчения, — сказал Шаповалов. — Возможен ли вариант военных действий? Исключить его полностью нельзя. США — самое непредсказуемое государство современности. И это показало и убийство иранского генерала, и военные атаки на Сирию. И только что произошедшая попытка нападения на Венесуэлу и убийства Мадуро. То есть США не останавливаются перед теми или иными военными действия. У них нет никаких красных линий, и если американские стратеги вдруг поймут, что в настоящий момент для тех или иных целей надо нанести ракетный удар по Тегерану, то они это сделают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что глава США Дональд Трамп осознал свою неправоту.