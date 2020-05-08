Таллин, , 11:50 — REGNUM

Современным прибалтийским элитам хотелось бы, чтобы сфера влияния НАТО простиралась бы дальше их восточных границ, а еще лучше — на весь мир, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 8 мая, комментируя заявление лидеров стран Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президенты Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, в котором отметили, что вина за начало войны в равной степени лежит на Германии и СССР.

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«Всё это старые, набившие оскомину стенания. Хватит уже прибалтам заламывать руки и сетовать, что никто к их предвоенным государствам не проявил «жалости». Государства эти доброго слова не стоили, были созданы в 1918 году на немецких и английских штыках, недемократическим путём, потом на время приняли демократическую личину, но очень быстро выродились в авторитарные режимы фашистского толка. Неудивительно, что население этих осколков Российской Империи предпочло в 1940 году возвращение в единую мощную страну, развивавшуюся в интересах большинства своего населения, жизни под властью собственных фашистов, тяготевших к нацистской Германии.

Болтовню по поводу того, что «окончанием Второй мировой войны для Прибалтики можно считать вывод российских войск после восстановления независимости», мы тоже слышали. Те, кто на этом зациклен, могут, конечно, и так считать, но только никто в мире так не считает. А если и поддерживает временами такие антиисторические заявления, то только из желания укреплять свою сферу влияния, в которую теперь на время вошли и прибалтийские республики.